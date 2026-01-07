(ANSA) - PARIGI, 07 GEN - Dopo la cerimonia di tumulazione, nella più stretta intimità famigliare, il cimitero marino di Saint-Tropez dove oggi è stato portato il feretro di Brigitte Bardot è stato riaperto al pubblico nel primo pomeriggio. Cittadini, fan e turisti hanno potuto così raccogliersi dinanzi alla tomba dell'attrice, ricolma di fiori, nastri bleu-blanc-rouge, e diverse foto di B.B., tra cui una in bianco e nero in cui è ritratta insieme una foca e la scritta: ''Merci Brigitte''. Brigitte Bardot riposa ormai nella tomba di famiglia, accanto al padre Louis, alla madre Anne-Marie, e ai nonni materni. ''E' una condivisione d'amicizia'', ha detto la sindaca di Saint-Tropez, Sylvie Siri, annunciando la riapertura al pubblico del cimitero prima del previsto. Poco prima, accanto al 'Cimetière Marin' di Saint-Tropez affacciato sull'immensità del Mar Mediterraneo, al Pré des Pêcheurs, è stata celebrata un'altra commemorazione per l'icona del cinema francese e paladina della lotta per la difesa degli animali. Tra i tanti presenti, un uomo ha brandito un cartello con la scritta in inglese: ''Gli animali ringraziano Brigitte Bardot''. Ma i gendarmi incaricati di garantire la sicurezza hanno chiesto di non manifestare durante l'omaggio. (ANSA).