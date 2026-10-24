(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Una seconda tempesta nel giro di due giorni sta portando pioggia e vento nel Regno Unito, causando disagi ai trasporti e cancellazioni di eventi. Ad essere interessate dalla tempesta Boelo sono la Scozia, l'Irlanda del Nord e il nord l'Inghilterra, con raffiche di vento previste fino a 128 km/h. Lo scrive la Bbc. Gli eventi di Halloween sono stati cancellati in Scozia e Irlanda del Nord, una maratona è stata annullata nel Galles del Nord e il Knowsley Safari Park nel Merseyside, nel nord-ovest dell'Inghilterra, rimarrà chiuso domani. La compagnia ferroviaria National Rail ha annunciato disagi su diverse linee, i voli da e per l'aeroporto di Dublino sono stati cancellati e le autorità stradali hanno esortato gli automobilisti a prestare particolare attenzione ed evitare viaggi non essenziali. Numerosi blackout sono già stati segnalati nelle aree di Glasgow ed Edimburgo, mentre le interruzioni di corrente continuano a interessare ampie zone dell'Inghilterra sud-occidentale in seguito alla tempesta Austen di ieri. (ANSA).