(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Per quanto riguarda i componenti della commissione di Vigilanza Rai "ho aspettato e verificato se potessero mettersi d'accordo da soli, non sono stati in grado di farlo e non gliene faccio una colpa: spetta al presidente della Camera, insieme a me, nominare i componenti. Lo farò con una logica istituzionale": così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento a Milano per i cento anni della quotazione in borsa di Fnm. "Cioè i componenti saranno: il presidente di quei gruppi che non hanno indicato i nomi, il vicepresidente e via gerarchicamente di questo passo. Non li sceglierò a casaccio i nomi", ha aggiunto. (ANSA).