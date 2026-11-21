(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "A volte il suicidio è anche coraggio. Quando sai che vuoi affermare qualcosa e non hai altro modo c'è anche il suicidio, è drammatico e non è certamente quello che auspico a nessuno, ma prima di dire che è fragilità ci penserei, non lo so". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento di FdI a Milano sul suicidio di Gianni De Gennaro. "Può essere fragilità e può essere un modo per reagire a quella che lui avvertiva come una grande ingiustizia", ha aggiunto La Russa. (ANSA).