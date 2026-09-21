(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Perché una nuova legge elettorale? Per evitare il pareggio. Noi non abbiamo nessuna certezza di vincere le elezioni, certo vogliamo vincerle, eppure vogliamo questa legge elettorale che fa vincere e governare chi ha un voto in più". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, dal palco della assemblea pubblica di Anie. "Se siete così forti, non lamentatevi di questa legge, oppure non siete così forti e volete fare come le squadre di calcio di una volta - ha aggiunto -, che alla sconfittta hanno sempre preferito il pareggio". "La sinistra, che ricerca sempre il governo, vuole il pareggio per governare senza vincere, noi siamo sereni e vogliamo vincere e governare il futuro - ha concluso -, ma se ci capita di stare all'opposizione ci siamo già stati e neanche malissimo". (ANSA).