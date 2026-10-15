(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Noi non le abbiamo mai fatte nella vita c'è sempre una prima volta, io penso che non ce ne sia bisogno ma non è una cosa che è vietato fare quindi tutto è possibile". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa interpellato dai cronisti sull'ipotesi di primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra per Milano, sottolineando però che "la questione Milano è all'attenzione dei vertici nazionali, quindi io esprimo pareri che non sanno né di sugo né di salsa...". (ANSA).