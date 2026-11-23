(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Mercoledì diamo i nomi" dei componenti della commissione di Vigilanza Rai. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante Italia Direzione Nord a Milano. "Siamo già d'accordo con Fontana, l'ipotesi più concreta è che mi senta con lui e che mercoledì si possa procedere - ha aggiunto -. Io sto aspettando, sperando in un resipiscenza da parte dei gruppi di opposizione che non hanno fornito i loro nomi come prassi ai presidenti di Camera e Senato". "Venuta meno la prassi - ha concluso -, noi non sceglieremo di fiore in fiore" ma "con una logica, scendendo da capogruppo, vicecapogruppo e via così. Faremo un ordine progressivo". (ANSA).