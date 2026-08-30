(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "L'ho già detto: non sarà questa volta, ha ancora un ruolo importante nel centrodestra ma non capisco perché meravigliarsi che quella che è la prima premier donna possa legittimamente essere una splendida presidente della Repubblica. A me piacerebbe sarei felice". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a EtnaForum, aggiungendo che lui non vede per sè quel ruolo. "Primo, nessuno mi vorrebbe. Secondo, modestamente non lo vorrei neanche io". "Che sono pazzo? La mia passione è la politica e già a fare il Presidente del Senato scalpito", ha aggiunto. (ANSA).