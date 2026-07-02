(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Non è mai stato abbattuto nessun ponte, quello della Sicilia lo dobbiamo ancora costruire, quello politico con gli Stati Uniti l'Italia lo terrà sempre vivo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando al tradizionale ricevimento a Villa Taverna, la residenza dall'ambasciatore degli Usa, per la festa dell'Indipendenza americana. "Non possono esserci motivi che impediscano che l'Occidente, quindi l'Italia con gli Stati Uniti non abbiano relazioni amichevoli - ha aggiunto -, ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, è inutile nasconderci, ci siano dei problemi ma il fatto che anche oggi siamo qui tutti, nessuno escluso del centrodestra lo dimostra". (ANSA).