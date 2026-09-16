(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui che aveva una storia politica assai diversa dalla mia modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il Tricolore". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione dell'ex capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, a dieci anni dalla sua scomparsa. La cerimonia è in corso a Palazzo Giustiniani, alla presenza del presidente Mattarella. "Alcuni hanno forse trascurato un fatto importante - ha continuato La Russa - la medaglia d'oro data a Quattrocchi, ve lo ricordate? Quello che disse: 'Vi insegno io come muore un italiano'. Era difficile in quegli anni attribuire un significato tale da dargli una medaglia se non fosse stato per la consapevolezza del presidente della Repubblica che l'identità nazionale andava non solo tutelata ma addirittura premiata". (ANSA).