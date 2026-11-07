"Io vorrei prima sapere chi è il candidato uscente e poi c'è lo sfidante. Loro sono uscenti, dovrebbero prima dirci loro, e noi dopo decidiamo chi sarà lo sfidante": così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un'iniziativa di FdI a Milano, parlando del candidato sindaco del centrodestra per la città. "Mi pare che tre nomi sono emersi e che spetti adesso al vertice nazionale decidere uno dei tre o non so, ma penso che sarà uno dei tre. Però la domanda io la farei prima alla sinistra" ha aggiunto La Russa. "Pensavo che la sinistra arrivata a ottobre ci avesse dato il suo candidato e invece con mia meraviglia… poi non è che sono tanti: uno è il figlio del compianto commissario Calabresi, l'altro (Majorino, ndr) è un esponente della sinistra più tosta. Lui ogni tanto mi insulta, io non lo insulto. Non è difficile decidere, che aspettano? - ha ribadito La Russa -. Tocca al Pd decidere: ci danno il nome dell'uscente, poi diremo chi è lo sfidante, è sempre stato così nella vita. Non vi dovete meravigliare se noi non abbiamo ancora deciso. Se poi loro tardano, noi scegliamo a prescindere da loro, ma sarebbe logico che prima dicessero il loro candidato e poi lo sfidante". La Russa, in conclusione, ha anche sottolineato che "non c'è" l'ipotesi che il centrodestra corra separato: "Non credo, non appartiene al centrodestra che ha sempre trovato la sintesi". (ANSA).