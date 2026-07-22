(ANSA) - MILANO, 22 LUG - La ricerca cardiovascolare richiede una capacità di programmazione che non può più dipendere dalle sole opportunità di finanziamento: perciò la Rete Cardiologica Irccs del Ministero della Salute ha costituito due Comitati — Tecnico Scientifico e di Indirizzo Scientifico — che renderanno permanente l'elaborazione dei programmi e coordineranno competenze, dati e infrastrutture dei venti Irccs associati. Lo rende noto la stessa Rete in una nota. Il cambiamento riguarda innanzitutto il metodo di lavoro: la costruzione delle iniziative scientifiche non sarà più concentrata nei tempi, spesso ristretti, imposti dai bandi; sarà attività costante di analisi e confronto. "Competenze cliniche e scientifiche, dati, biobanche, piattaforme tecnologiche e infrastrutture - ha spiegato il Presidente della Rete, Lorenzo Menicanti - concorreranno fin dall'inizio alla definizione di programmi multicentrici più solidi e coerenti, sostenuti da basi metodologiche condivise e da un raccordo stabile tra gli Istituti". I due organismi svolgeranno funzioni distinte: il CTS promuoverà il confronto tra Istituti, coordinerà attività comuni e accompagnerà lo sviluppo delle proposte; il secondo concorrerà alla definizione di orientamenti strategici, in coerenza con gli obiettivi della Rete. La loro azione congiunta collegherà visione, valutazione metodologica e capacità operativa in un unico processo. Il Coordinatore scientifico della Rete e promotore dell' iniziativa, professor Gianfranco Parati, parla di "un passaggio decisivo": la collaborazione tra gli IRCCS assume "una forma stabile e si traduce in una capacità comune di programmare, scegliere le priorità e costruire iniziative di respiro nazionale". Mettere in relazione le competenze degli istituti "significa rafforzare il ruolo della Rete e creare condizioni più favorevoli per affrontare le grandi sfide della ricerca cardiovascolare". (ANSA).