(ANSA) - ROMA, 01 MAG - La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, è stata trasferita in ospedale nel nord-ovest dell'Iran a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La fondazione che porta il suo nome parla di un "catastrofico peggioramento" del suo stato medico. A febbraio, Mohammedi è stata condannata a ulteriori sette anni di reclusione "per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati", come aveva dichiarato all'epoca il suo avvocato Mostafa Nili all'agenzia di stampa Afp. Le è stata inoltre inflitta una pena di un anno e mezzo di reclusione per attività di propaganda e sarà esiliata per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del Khorasan Meridionale, aveva aggiunto l'avvocato. A Mohammedi è inoltre vietato lasciare l'Iran per due anni. Secondo la fondazione, in carcere la premio Nobel ha avuto due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca. Nella giornata di oggi, Mohammadi è svenuta due volte nel carcere di Zanjan, nel nord-ovest dell'Iran, e si ritiene che abbia subito un infarto alla fine di marzo, secondo i suoi avvocati che la visitarono pochi giorni dopo l'incidente. All'epoca, appariva pallida, sottopeso e aveva bisogno di un'infermiera per camminare. Il trasferimento in ospedale avviene "dopo 140 giorni di sistematica negligenza medica", dal suo arresto il 12 dicembre, ha aggiunto la fondazione. "Questo trasferimento è stato fatto per necessità inevitabile dopo che i medici del carcere hanno stabilito che le sue condizioni non potevano essere gestite in loco" e nonostante esistessero "raccomandazioni mediche che prevedevano che fosse curata dalla sua équipe specializzata a Teheran", ha dichiarato la fondazione. (ANSA).