(ANSA) - MILANO, 24 NOV - La "reiterazione annuale della manifestazione", il "rilevante e progressivo aumento" dei partecipanti, "sostanzialmente raddoppiati dal 2014 al 2019", fino a toccare quota 1200, e la "diffusione propagandistica dell'evento a mezzo social", sono elementi, assieme ad altri, che non possono essere liquidati come "ininfluenti dal punto di vista della concretizzazione del pericolo di 'inoculazione', anche subdola, della ideologia fascista". E "la cui prevenzione, come affermato dalle Sezioni Unite" della Cassazione, è la ragione del reato che viene contestato. Lo scrive la Procura generale di Milano, con la sostituta pg Olimpia Bossi, nel ricorso alla Suprema Corte presentato contro la sentenza della Corte d'Appello che, il 10 luglio, ha confermato le assoluzioni "perché il fatto non sussiste" di 23 militanti di estrema destra imputati per manifestazione fascista per aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019 alla memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. Imputati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Radaelli, Enrico Giarda e Luca Procaccini. Per la pg, non si tratta di una "mera ricorrenza commemorativa", come invece indicato nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, ma di una dimostrazione di "immediata forza evocativa delle radici fasciste, che fornisce una chiave di lettura inequivocabile della gestualità messa in atto da oltre un migliaio di persone, costituenti, anche plasticamente, l'immagine di una adunata mossa dal chiaro intento di esternare la propria adesione ad un determinato sistema di valori". E con "un concreto tentativo di raccogliere adesioni a un progetto di ricostituzione del partito fascista". La pg ricorda che cinque imputati, che avevano scelto l'abbreviato, sono stati condannati in via definitiva nel 2023 per gli stessi fatti. E che la Cassazione, il 22 ottobre scorso, ha reso definitive le condanne per 13 militanti per il caso del corteo per Ramelli del 2018. (ANSA).