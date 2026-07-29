(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "Abbiamo inoltrato una istanza di accesso agli atti per conoscere le conclusioni a cui è giunto il comitato valutazione sinistri in relazione alla richiesta di accordo stragiudiziale per un risarcimento ai genitori del piccolo Domenico Caliendo". E' quanto fa sapere l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto nell'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. "Come già sottolineato in più occasioni dalla mamma e dal padre del bimbo - continua Petruzzi - il nostro obiettivo è giungere al processo penale liberi dalla preoccupazione di un procedimento civile". "Noi tutti, famiglia, avvocati e consulenti - conclude Petruzzi - troviamo inspiegabile il fatto che, malgrado il lungo percorso di valutazione sia concluso nessuna convocazione ci sia stata inoltrata finora". (ANSA).