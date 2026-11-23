(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - "I nostri figli hanno bisogno di cure, non di ingiustizie", "la trasparenza non è un favore, ma è un dovere", "rivogliamo Guido Oppido". E' quanto si legge su un camion allestito da un gruppo di sostenitori del cardiochirurgo Guido Oppido, indagato con altri otto sanitari per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e messo rimasto vittima di un trapianto di cuore fallito. Il camion con il messaggio ha fatto tappa dinnanzi all'ingresso dell'ospedale Monaldi di Napoli dove il medico lavorava e dove è stata eseguito il delicato intervento. Più volte, dopo essersi riuniti, un folto gruppo di genitori dei bimbi del reparto di cardiochirurgia pediatrica hanno manifestato a supporto del medico. (ANSA).