(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Giornata di interrogati preventivi in Procura a Napoli, legati alla richiesta di interdizione, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Attualmente viene ascoltata, nell'aula 715 del nuovo Palazzo di Giustizia, la cardiochirurga Emma Bergonzoni, vice del primario Guido Oppido, che eseguì il trapianto il 23 dicembre scorso all'ospedale Monaldi di Napoli. Al termine è previsto l'interrogatorio di Oppido. Il medico, visibilmente teso, è accompagnato dai suoi avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge. A una domanda dei giornalisti su come di sentisse in vista del colloquio con i magistrati ha risposto: "come volete che mi senta?". Entrambi i medici, in questi interrogatori, devono rispondere del reato di falso in relazione a presunte modifiche eseguite sulla cartella clinica del bimbo. (ANSA).