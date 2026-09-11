(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - In programma oggi a Napoli l'udienza davanti al tribunale del Riesame per valutare le richieste degli avvocati dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni, relativamente alla misura interdittiva comminata nei mesi scorsi per essere stati ritenuti colpevoli di avere modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto in terapia intensiva a causa di un trapianto di cuore fallito. Nei loro confronti si ipotizza il reato di falso nel referto operatorio. La misura interdittiva è di un anno per il capo dell'equipe e di sette mesi per la chirurga. C'è inoltre attesa per la superperizia depositata dai medici nominati dal gip di Napoli Mariano Sorrentino nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico. La perizia del collegio, composto dai professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini risponde alle domande poste dal giudice che riguardano quanto successo dal giorno del trapianto, il 23 dicembre 2025, fino al giorno della morte del bimbo, avvenuta il 21 febbraio nell'ospedale Monaldi del capoluogo partenopeo. (ANSA).