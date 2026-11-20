(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'esperienza messa a punto dai docenti dell'Università Lumsa Andrea Fontana (professore associato di Psicologia clinica, delegato del Rettore al tavolo caregiver della Crul e presidente del corso di laurea magistrale in Psicologia clinica) e Paola Scarcella (professoressa associata di Igiene generale e applicata e delegata del Rettore per l'Inclusione), mirata a supportare studentesse e studenti che si prestano al ruolo di caregiver è stata selezionata dalla Regione Lazio -Direzione Regionale Inclusione sociale e premiata insieme ad altre due proposte che riguardano il mondo della scuola e quello del lavoro in occasione di Uniamo caregiver - Terza Giornata regionale del caregiver e dell'inclusione sociale, in programma domani sabato 21 novembre a Roma, presso ASP - Istituto Romano di San Michele. L'Università Lumsa, spiega una nota dell'ateneo, ha predisposto un sistema integrato di supporto agli studenti caregiver che coinvolge uffici, servizi, dipartimenti e studenti, che fa parte delle attività previste dal Servizio di Inclusione di Ateneo (Sia) e comunicato alla comunità studentesca attraverso una apposita pagina web sul sito web Lumsa. Pertanto si riconosce lo status di studente caregiver con una procedura ad hoc ai giovani tra i 18 e i 28 anni che assistono un familiare e ne sostiene gli studi, curandone l'iter anche con modalità di iscrizione part time. L'accesso al Servizio caregiver dà diritto a un percorso di accompagnamento personalizzato, anche con l'ausilio di un tutor didattico specializzato, che concilia le necessità di studio e frequenza con quelle dell'assistenza al familiare e che coinvolge altri servizi di Ateneo utili allo studente caregiver, anche nella prospettiva di un accompagnamento continuativo lungo tutta la carriera universitaria. Sono previste, inoltre, alcune misure di flessibilità per l'organizzazione temporale degli studi, con possibilità di inserirsi negli appelli d'esame riservati agli studenti fuoricorso. Un ausilio al benessere dello studente caregiver viene dal servizio di consulenza psicologica di Ateneo, che riserva allo studente caregiver fino a 7 incontri di supporto gratuiti. "La selezione - dice anche la nota - è un riconoscimento della qualità dell'esperienza dell'Università Lumsa in un ambito di significativa rilevanza sociale". (ANSA).