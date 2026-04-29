(ANSA) - ROMA, 29 APR - La Lega rilancia per riconoscere funzioni legislative non solo a Roma Capitale ma anche ai comuni capoluogo di città metropolitane. Lo fa con un odg al ddl costituzionale a prima firma Igor Iezzi. Sull'odg il governo si era rimesso all'Aula ed è stato approvato a maggioranza. Si impegna il governo a valutare "ulteriori iniziative normative di rango costituzionale volte a riconoscere anche ai comuni capoluogo di città metropolitane funzioni pari a quelle riconosciute all'ente Roma Capitale". "Presenteremo una pdl per riconoscere le funzioni legislative ai Comuni capoluogo di città metropolitane", annuncia all'ANSA Iezzi dopo il voto. Iezzi ricorda come l'emendamento al ddl Roma Capitale sugli altri capoluoghi di città metropolitane, presentato in commissione, "dopo varie riformulazioni e trattative" si riferiva solo a "funzioni amministrative" e non "legislative". "Con questo ordine di giorno abbiamo avviato una riflessione sul tema e, visto il parere favorevole dell'Aula, presenteremo a breve una proposta di legge costituzionale". (ANSA).