ROMA. Fuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d'Israele. Secondo il ministeo della Salute libanese, ci sarebbero 31 morti e 149 feriti. Hezbollah: 'Rappresaglia per il sangue innocente di Ali Khamenei'. Almeno dieci morti per i raid su Beirut nella notte. Trump sostiene che '48 leader iraniani' sono stati uccisi 'in un colpo solo', ma annuncia colloqui con 'la nuova leadership' su loro richiesta. Trattativa smentita però dal capo della sicurezza iraniana Larijani: l'Iran 'non negozierà' con gli Stati Uniti. Il conflitto 'potrebbe durare quattro settimane', dice ancora il tycoon. Giallo sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad, annunciata e poi ritrattata. L'Idf fa sapere di aver sganciato 1.200 bombe su obiettivi iraniani e di aver richiamato 100mila riservisti. Ieri almeno otto persone uccise nell'impatto di un missile iraniano su un palazzo nel centro di Israele. Tre vittime Usa finora nell'operazione. Per le strade di Teheran si sogna la fine del regime, ma l'Iran annuncia la nomina della nuova Guida Suprema della teocrazia 'in 1-2 giorni'.