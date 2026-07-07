(ANSA) - MILANO, 07 LUG - La bella stagione, una nuova serie dal libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini sull'epica cavalcata della Sampdoria del 1990-1991, e il primo medical drama targato Sky, Codice Nero, con Lino Guanciale e Valentina Bellè. Sono i due nuovi progetti originali, che andranno sul set prossimamente, annunciati alla presentazione dei palinsesti Sky a Milano. Ufficiali anche la seconda e la terza stagione di Avvocato Ligas, il legal drama con Luca Argentero, che verranno girate in stretta successione. (ANSA).