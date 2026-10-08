(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. "Sarà trasmessa in diretta streaming, seguiranno dettagli", ha detto. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. (ANSA).