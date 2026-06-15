(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Quarant'anni di ricerca e lotta contro il cancro celebrati in musica: tempo di festa, questa sera al teatro Regio di Torino, per la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro che riunisce sul palco, sotto la direzione artistica e la conduzione di Linus, artisti come Diodato, Levante, Samuele Bersani, Paolo Belli, Neri Marcorè, Giovanni Allevi e Cristina Chiabotto. Un evento di musica, di storie e di ricerca, pensato per guardare avanti e ai prossimi decenni di lavoro al fianco dei pazienti, dei medici e dei ricercatori dell'Istituto di Candiolo - Irccs. Accanto alla musica, il filo rosso della serata sarà affidato alle voci di ricercatori e di pazienti di Candiolo, nel Torinese. Per Linus "accettare la direzione artistica di questa serata è stato, prima di tutto, un atto di gratitudine. La ricerca scientifica è la forma più concreta di speranza che abbiamo, e mettere insieme artisti di questo livello, per una sola sera, significa restituire qualcosa a chi ogni giorno, in laboratorio e in corsia, lavora perché quella speranza diventi cura". "Quarant'anni fa avevamo un sogno - sottolinea la presidente della Fondazione, Allegra Agnelli -: costruire in Piemonte un luogo in cui cura e ricerca sul cancro potessero crescere insieme. In questo anniversario celebriamo un traguardo, che è anche una partenza: il sogno di continuare, anche nei prossimi anni, con lo stesso impegno e con la stessa passione di sempre, a dare il nostro significativo contributo alla sconfitta del cancro". (ANSA).