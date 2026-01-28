(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - La Fed lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. La decisione arriva dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro e mentre è in corso un'indagine sul presidente Jerome Powell per i lavori di ristrutturazione della sede della Fed. La decisione della Fed di lasciare invariati i tassi di interesse non è stata unanime. I voti a favore sono stati 10 voti e due contrari. A esprimersi contro sono stati i governatori Stephen Miran e Christopher Waller. Miran è stato scelto da Donald Trump e Waller è in corsa per la presidenza della Fed. Il tasso di disoccupazione mostra segnali di stabilizzazione mentre l'inflazione resta elevata. Lo afferma la Fed al termine della sue giorni di riunione, durante la quale ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. "L'incertezza sulle prospettive economiche resta elevata", mette in evidenza la banca centrale, assicurando che continuerà a monitorare le implicazioni sull'outlook dei dati che arriveranno. (ANSA).