(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Alta pressione sui bond europei, con Francia e Italia che vedono una fiammata dei rendimenti fra guerre e protezionismo che promettono più inflazione e tassi più alti, e con i mercati scossi dopo i toni 'da falco', ma giudicano ambigui da diversi operatori, del presidente della Fed Kevin Warsh la scorsa settimana. La Francia con lo spread degli Oat decennali a 85 punti base, il maggiore nell'area euro, ha visto il rendimenti trentennale schizzare di quasi cinque punti base al 4,9274%, massimo dal settembre 2008 con la crisi di Lehman Brothers. L'Italia segna un rialzo di rendimento di cinque punti base al 4,15% sul Btp decennale, massimo dall'estate 2022 quando la Bce aveva lanciato lo 'scudo' anti-spread Tpi. Lo spread è al 4,83%, il più alto dopo la Francia. I movimenti seguono la volatilità dei treasuries Usa, col decennale al 4,75%, al massimo dal gennaio 2025 e a un soffio dal 4,77% che rappresenterebbe un record dal 2007. La scorsa settimana, Warsh aveva definito il quadro d'inflazione "preoccupante". (ANSA).