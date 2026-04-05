(ANSA) - LONDRA, 05 APR - La famiglia reale britannica ha mostrato unità partecipando alla messa di Pasqua a Windsor, prima apparizione pubblica dopo l'arresto dell'ex principe Andrea, assente alla funzione. Re Carlo III, 77 anni, e la regina Camilla, insieme al principe William, alla principessa Kate e ai loro figli George, Charlotte e Louis, hanno preso parte alla funzione nella cappella di St George, nel complesso del castello di Windsor. Per Kate si tratta della prima partecipazione al servizio pasquale da quando le è stato diagnosticato un tumore all'inizio del 2024. Presenti anche il principe Edoardo e la principessa Anna, fratello e sorella del sovrano, in una formazione definita dalla Bbc "leggermente ridotta". Oltre ad Andrea erano assenti anche l'ex moglie Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenie. L'ex principe, tavolto dallo scandalo Epstein e oggetto di un'indagine di polizia per presunta "cattiva condotta nell'esercizio di funzione pubblica", fermato a febbraio per essere interrogato, non risulta attualmente incriminato e ha sempre negato ogni responsabilità. (ANSA).