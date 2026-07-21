(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La difesa di Mario Roggero ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Secondo quanto si apprende, dopo avere saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, ieri sera il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi reiterando l'istanza di differimento della pena. Oggi l'Ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà. (ANSA).