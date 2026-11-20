(ANSA) - COPENAGHEN, 20 NOV - La Danimarca intende sospendere il rilascio di visti Schengen non essenziali ai cittadini russi, in seguito al tentato omicidio di un rapper ucraino sul proprio territorio - un episodio che sospetta sia stato orchestrato da Mosca. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri danese. "Abbiamo avviato un'iniziativa a livello europeo per rafforzare ulteriormente le norme che regolano l'accesso dei cittadini russi in Europa (...) stiamo ora intensificando i nostri sforzi per ottenere lo stop a tutti i visti non necessari", ha dichiarato il capo della diplomazia danese, Lars L›kke Rasmussen, nel corso di una conferenza stampa. (ANSA).