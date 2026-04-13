(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - La Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente. È quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato ieri e ancora suscettibile di modifiche. La 'toolbox' con le misure per sostenere gli Stati membri nel proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen al Vertice Ue di marzo. A Bruxelles non si esclude che la comunicazione, di natura non legislativa, possa essere accompagnata da proposte legislative. (ANSA).