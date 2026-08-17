(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - La Commissione europea ha adottato una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alle misure di sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale, con le deroghe al Patto di stabilità. Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. I Paesi che chiederanno di attivarla sono invitati a fornire "un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica pianificate per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità, con la relativa stima dei costi di bilancio". (ANSA).