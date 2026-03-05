(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La Cina fissa l'obiettivo di crescita dal 4,5 al 5% per il 2026. Lo riporta una copia del report ufficiale che verrà letto all'apertura dell'Assemblea nazionale del popolo cinese dal premier Li Qiang. L'anno scorso la crescita effettiva del Pil è stata del 5,0%, raggiungendo l'obiettivo ufficiale di "circa il 5%". La Cina ha fissato l'obiettivo di crescita dell'indice dei prezzi al consumo per quest'anno allo stesso livello dell'anno scorso, ovvero "circa il 2%". Lo riferisce il premier Li Qiang, in apertura dell'Assemblea nazionale del popolo. Lo scorso anno, tra le preoccupazioni per il rallentamento della domanda e le pressioni deflazionistiche, la Cina ha abbassato il suo obiettivo di prezzo dal 3% al 2% per la prima volta dal 2004. Anche il rapporto tra deficit fiscale e prodotto interno lordo è stato mantenuto intorno al 4%, simile a quello dell'anno precedente. Nel 2026 la Cina aumenterà la propria spesa militare del 7% rispetto all'anno precedente. L'aumento è inferiore all'incremento del 7,2% registrato nel 2025 rispetto all'anno precedente. Pechino prevede di spendere 1.9096 miliardi di yuan (276,8 miliardi di dollari) per la difesa, circa tre volte meno del bilancio militare degli Stati Uniti. L'aumento della spesa militare per l'anno è stato annunciato in una relazione sul bilancio del ministero delle Finanze pubblicata a margine del conclave politico annuale delle Due sessioni. (ANSA).