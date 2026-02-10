(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - La Cina ha continuato ad aumentare le sue riserve auree a gennaio malgrado le quotazioni record dell'oro, per il quindicesimo mese consecutivo: si tratta di 40mila once in più, a 74,19 milioni, rispetto ai 74,15 milioni di dicembre 2025, per un valore salito a 369,58 miliardi di dollari (da 319,45 miliardi). Le riserve valutarie, secondo i dati della Banca centrale (Pboc), sono cresciute di 41,2 miliardi di dollari, a 3.399 miliardi. Con il settimo aumento mensile di fila hanno toccato il livello più alto da novembre 2015 in scia alla debolezza del biglietto verde: nel 2025 sono cresciute di 155,512 miliardi totali. (ANSA).