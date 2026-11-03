(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Una delegazione della Cgil parteciperà a Parigi alla manifestazione organizzata in occasione dello sciopero nazionale del 5 novembre, proclamato da cinque organizzazioni sindacali francesi". Lo si legge sul sito del sindacato italiano. "La presenza della delegazione italiana vuole rappresentare un segno concreto di vicinanza e solidarietà alle organizzazioni sindacali francesi" - spiega la Cgil - "la mobilitazione del 5 novembre si inserisce in un più ampio clima di protesta sociale che non riguarda soltanto la Francia, ma attraversa anche altri Paesi europei, dove crescono le preoccupazioni per il carovita, il potere d'acquisto, le condizioni di lavoro e la tenuta dei servizi pubblici". La Cgil sarà anche in Spagna l'11 novembre ed è impegnata nell'organizzazione dello sciopero del 20 novembre. La mobilitazione francese - spiega la Cgil - "coinvolgerà i lavoratori del settore pubblico e privato, i pensionati e i giovani. Al centro della protesta c'è il carovita, un problema che attraversa tutte le generazioni e continua a erodere il potere d'acquisto di salari e pensioni". Le rivendicazioni - ricorda il sindacato italiano - riguardano principalmente salari, potere d'acquisto, pensioni, servizi pubblici, occupazione e futuro dell'industria. I sindacati chiedono aumenti salariali, la rivalutazione delle pensioni e del salario minimo francese (Smic), il rafforzamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e maggiori investimenti nei servizi pubblici. Tra le richieste figurano anche la parità salariale tra donne e uomini e l'indicizzazione di salari e prestazioni sociali all'inflazione, per impedire che l'aumento del costo della vita continui a ridurre il potere d'acquisto. (ANSA).