(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Quest'anno la cena per il Thanksgiving rischia di rimanere indigesta a milioni di americani e non perché cucinata male. Secondo una ricerca dell'American Farm Bureau Federation, infatti, il costo di un pranzo per 10 persone aumenterà del 6% rispetto al 2025, attestandosi attorno ai 5,86 dollari a persona. L'aumento è dovuto al rincaro di tacchino, latte, panini e mirtilli rossi, ingredienti principali del pasto per il Ringraziamento. Secondo il Farm Bureau, quest'anno il prezzo medio di un tacchino da circa 7,25 kg è di 23,68 dollari, con un incremento del 10% rispetto al 2025. Si tratta del primo aumento di questi alimenti dal 2022, anno in cui il costo della cena di Thanksgiving per 10 persone raggiunse la cifra record di 64,05 dollari — pari a oltre 6,40 dollari a persona, a causa degli strascichi della pandemia di Covid e del primo anno della guerra tra Russia e Ucraina. Quest'anno è il conflitto in Iran ad aver fatto schizzare i prezzi. (ANSA).