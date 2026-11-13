(ANSA) - PARIGI, 13 NOV - La Madrague, la leggendaria casa di pescatori dell'attrice Brigitte Bardot in Costa Azzurra, nel sud-est della Francia, sarà aperta al pubblico a partire dalla prossima estate: lo ha annunciato oggi la Fondation Bardot. Acquistata nel 1958 a Saint-Tropez, La Madrague sarà mostrata "così com'è, esattamente come Brigitte Bardot l'ha lasciata al momento della sua scomparsa. I visitatori la troveranno intatta, come se BB fosse semplicemente assente durante la visita", ha spiegato la fondazione. "Sebbene Brigitte Bardot non volesse che la sua casa diventasse un museo, ha fatto sapere di non essere contraria a delle visite", ha precisato il portavoce della fondazione per la difesa degli animali, creata dall'ex attrice. Già nel 1992, Brigitte Bardot aveva donato La Madrague alla sua fondazione. "Per il momento, le modalità di accoglienza dei visitatori non sono state definite con precisione, ma si tratterà di piccoli gruppi su prenotazione, dato che la casa è piuttosto angusta", viene specificato. Situata sulle rive del Mediterraneo, la proprietà di Saint-Tropez si trova al termine di una strada comunale lungo la costa, una posizione che rende impossibile l'arrivo dei visitatori tramite autobus. L'ex attrice aveva pensato di essere sepolta nel giardino di questa antica casa di pescatori, ma la natura sabbiosa del terreno, a ridosso del mare, ha reso il progetto irrealizzabile fin da subito. Brigitte Bardot è stata sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, con vista su La Madrague. Nel 1963, Brigitte Bardot ha dedicato una canzone alla sua casa, intitolata appunto "La Madrague": un brano malinconico che evoca la fine dell'estate, celebre per l'incipit: "Sur la plage abandonnée / Coquillages et crustacés..." (Sulla spiaggia abbandonata / Conchiglie e crostacei...). "La Madrague è la mia casa, il mio rifugio, la mia vita! Sono io. Con le sue gioie, le sue risate, le sue nostalgie, il suo sole, il suo maestrale, la sua celebrità che mi è rimasta addosso come una seconda pelle", aveva raccontato BB a Téléstar. Brigitte Bardot era anche proprietaria di una seconda casa sulle alture di Saint-Tropez, La Garrigue - "la mia fattoria", come la definiva lei - dove ha accolto numerosi animali. "La successione di Brigitte Bardot è stata chiusa il 9 novembre, in pieno accordo con suo figlio Nicolas Charrier. Nell'ambito di un accordo notarile, La Garrigue è ora di proprietà della Fondazione", ha dichiarato il portavoce della fondazione. (ANSA).