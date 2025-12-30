(ANSA) - MILANO, 30 DIC - La capitalizzazione complessiva delle società quotate al 29 dicembre si attesta 1.042 miliardi di euro (erano 811 miliardi nel 2024), pari al 47,2% del Pil. Si registrano, secondo la tradizionale sintesi di Borsa Italiana, 21 ammissioni su Euronext Growth Milan, di cui una sul segmento professionale. Sempre al 29 dicembre, inoltre l'indice Ftse Mib registra un aumento del 30%, massima variazione in positivo dall'anno 2000. L'indice Ftse Italia All Share registra un aumento del 30%. Variazione positiva pari all'8% per l'indice Ftse Italia Growth. Unicredit è stata l'azione più scambiata sia per contratti che per controvalore in Piazza Affari nel 2025. E' quanto risulta dal tradizionale resoconto di fine anno di Borsa Italiana che indica oltre 5 milioni di contratti per un totale che supera quota 91 miliardi di euro. In generale Piazza Affari ha chiuso l'anno con una media giornaliera di 3,5 miliardi di euro, in crescita del 31,1% rispetto all'anno prima e una media di oltre 370mila contratti, in crescita del 22,8%. Secondo Borsa Italiana la media giornaliera del controvalore di scambi è la più elevata a partire dalla crisi finanziaria del 2007/2008. Complessivamente sono stati scambiati oltre 93 milioni di contratti e un controvalore che ha superato 868 miliardi di euro. Il massimo giornaliero per contratti, che ha rappresentato anche il massimo storico, è stato raggiunto lo scorso 5 aprile con un totale di oltre 1,4 milioni di contratti scambiati. Per quanto riguarda il controvalore invece il record è stato toccato il 4 aprile, superando quota 9 miliardi di euro. (ANSA).