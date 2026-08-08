(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Il premier della British Columbia, David Eby, ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia dopo che un violento incendio boschivo ha costretto 20.000 persone ad evacuare due località lungo l'Okanagan Lake. Lo riporta la stampa locale. L'incendio è solo uno dei numerosi roghi che quest'estate hanno minacciato le comunità e distrutto abitazioni nell'area. Degli oltre 100 incendi attivi nella provincia del Canada, quasi la metà è fuori controllo, alimentata dal caldo, dal vento e da una prolungata siccità. Eby ha riferito che alcune persone sono rimaste intrappolate dalle fiamme e hanno necessitato di soccorso, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono oltre la linea del fronte dell'incendio per individuare eventuali altre persone rimaste bloccate. (ANSA).