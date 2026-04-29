(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - I prezzi della benzina hanno toccato nuovi record negli Stati Uniti, portandosi alla media nazionale di 4,23 dollari al gallone, nell'ultima rilevazione della American Automobile Association (Aaa). Si tratta dei massimi sia dell'anno sia dall'agosto del 2022, in scia a un trend che sconta l'impennata delle quotazioni del greggio nell'ultima settimana con il doppio blocco, di Stati Uniti e Iran, dello Stretto di Hormuz. Le previsioni sul petrolio non sono affatto positive: Goldman Sachs, ad esempio, ha appena rialzato le sue stime sui prezzi per la chiusura di Hormuz e i marcati cali delle scorte. Il prezzo medio del Brent, il benchmark internazionale, è adesso di 100 dollari nel trimestre in corso e di 90 dollari nel quarto. Gli analisti hanno rilevato che le scorte globali stanno diminuendo a un ritmo record a causa di perdite di offerta pari a 14,5 milioni di barili al giorno, con un deficit previsto di 9,6 milioni di barili al giorno nel trimestre corrente. (ANSA).