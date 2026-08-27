(ANSA) - VALLE CASTELLANA, 27 AGO - È un distributore comunale, ma senza profitti per le casse dell'ente: a Valle Castellana, nel Teramano, la stazione di servizio di proprietà del Comune mantiene i prezzi del carburante anche 25 centesimi al litro sotto la media, puntando però esclusivamente alla copertura dei costi. Lo spiega il sindaco Camillo D'Angelo in un'intervista a 'Il Centro'. "Abbiamo azzerato il margine di guadagno. Andiamo in pareggio", afferma D'Angelo, raccontando la scelta del Comune di acquistare nel 2019 un impianto destinato alla chiusura. Una decisione legata soprattutto alle caratteristiche del territorio, che conta 47 frazioni e una densità abitativa di sei residenti per chilometro quadrato. La stazione è entrata in funzione nel 2022. I pochi centesimi aggiunti al prezzo di acquisto del carburante servono a coprire manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze elettriche e videosorveglianza. "Serve una gestione da buon padre di famiglia", sottolinea il sindaco, spiegando che l'impianto è self service, con una sola pompa e due erogatori. Un ruolo importante lo svolge anche la strategia di acquisto. La responsabile finanziaria del Comune monitora l'andamento delle quotazioni e, quando prevede un aumento dei prezzi, anticipa gli approvvigionamenti. "Questo ci permette di tenere bassi i prezzi anche quando aumenta per tutti gli altri", spiega D'Angelo. Prima che il distributore diventasse un caso nazionale vendeva 700-800 litri al giorno. Oggi i volumi sono saliti a circa 2mila litri. Il sindaco ribadisce però che l'aumento delle vendite non cambia la finalità dell'impianto: "Dobbiamo mantenere il pareggio di bilancio". Per D'Angelo, il modello è replicabile anche altrove, a condizione di contenere le spese e gestire gli acquisti con attenzione. L'obiettivo, sottolinea, resta quello con cui il progetto è nato: garantire un servizio essenziale in un territorio esteso e a bassa densità abitativa. (ANSA).