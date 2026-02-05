(ANSA) - LONDRA, 05 FEB - La Bank of England (BoE) ha deciso oggi, nel rispetto delle attese, di mantenere i tassi d'interesse nel Regno Unito invariati al 3,75%. La decisione della banca centrale britannica è stata adottata sotto la presidenza del governatore Andrew Bailey sulla scia del dato di chiusura sull'inflazione annuale del 2025, fissato di recente al 3,4%, in ascesa, oltre la media del G7. Indicazione che di fatto aveva sancito l'esclusione di ogni speranza di un nuovo taglio immediato dei tassi e rappresentato un'altra grana per il governo laburista di Keir Starmer, alle prese con una crescita dell'economia che resta per ora asfittica. (ANSA).