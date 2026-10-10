(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Iacopini e altre cinque persone avvenute tra il 4 il 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata. Intanto, restano gravi ma stabili le condizioni di salute dell'attore, ricoverato e monitorato in terapia intensiva all'Ospedale San Camillo di Roma, con prognosi ancora riservata. (ANSA).