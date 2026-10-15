(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Verranno inviati in giornata alla Procura dei minori di Roma gli atti dell'indagine relativa alle aggressioni all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone per mano di un 16enne e un 17enne, al momento denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. L'incartamento, coordinato dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani che ha delegato le indagini ai carabinieri, verrà trasmesso ai colleghi di via dei Bresciani. A quel punto la Procura minorile, dopo la formale apertura di un fascicolo, potrebbe convocare gli indagati reo confessi per ascoltarli o, alla luce di quanto raccolto a piazzale Clodio, disporre un'eventuale misura cautelare a loro carico. Non è esclusa, inoltre, una terza opzione, ossia la richiesta agli investigatori di ulteriori accertamenti. (ANSA).