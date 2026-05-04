(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - "So che attualmente a Bruxelles non ci sono maggioranze su questo tema, ma vale comunque la pena insistere anche su questioni difficili". E' "ingiusto se grandi imprese stanno realizzando profitti proprio grazie alla situazione attuale e quindi ritengo che sia giusto, una questione di equità, che le imprese che traggono profitto dalla crisi contribuiscano anche ai costi della crisi. Per questo continuerò a sostenerlo anche all'Eurogruppo. Ho al mio fianco Paesi come Spagna e Italia e ora si tratta di trovare una maggioranza". Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco Lars Klingbeil arrivando prima della riunione dell'Eurogruppo. (ANSA).