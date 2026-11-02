(ANSA) - NAPOLI, 02 NOV - Kimi Antonelli campione del mondo anche sul presepe dei personaggi dell'anno di San Gregorio Armeno a Napoli dove, a poche ore dal premio del Messico, è già in mostra la statuetta del pilota di Formula 1. ''Era già pronta da alcuni giorni - confessa all'ANSA l'autore Genny Di Virgilio, artigiano del presepe napoletano - ma scaramanticamente ho voluto aspettare prima di esporla la nel mio laboratorio" .Facile prevedere che la statuina del giovane campione sarà tra le più richieste nelle feste di fine anno visto che appena esposta ha già attirato l'attenzione degli immancabili turisti del centro storico di Napoli. "E' un orgoglio per tutta la nazione e speriamo, appena gli sarà possibile, di vederlo qui a San Gregorio. C'e' una statuetta, il nostro oscar di terracotta, che lo aspetta". (ANSA).