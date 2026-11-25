(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Unità delle Forze per le Operazioni Speciali, "in collaborazione con il movimento ribelle Black Spark", hanno colpito con droni due raffinerie di petrolio russe della Rosneft che poi hanno preso fuoco a Samara. Si tratta della raffineria di Kuibyshev e di quella di Syzran. Lo comunica lo stato maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina insieme ai servizi dello Sbu. La raffineria di Syzran fa parte del gruppo Samara di Rosneft con una capacità produttiva di 8,5 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. La raffineria di Kuibyshev è una delle più grandi imprese di raffinazione petrolifera del Gruppo Samara. (ANSA).