(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'esercito russo ha lanciato attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa, nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Lo annuncia Oleg Sinegubov, capo della regione di Kharkiv, come riporta Ukrainska Pravda. Le vittime erano due uomini di 50 e 63 anni e due donne di 41 e 52 anni. "L'incendio è già stato spento. Stiamo registrando danni a edifici privati e residenziali, negozi e una stazione di servizio. Le squadre di emergenza e tutti i servizi specializzati continuano a lavorare sul luogo dell'impatto", ha riferito Sinegubov. (ANSA).