(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Un raid russo con un drone ha colpito un parco nella regione di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina, causando almeno 6 morti, tra cui 3 bambini. "Sfortunatamente, il numero di morti dopo l'attacco russo a Nova Vodolaga è di sei morti, di cui tre bambini", ha dichiarato su Telegram il governatore della regione, Oleg Synegubov, che in precedenza aveva parlato anche di 14 feriti. Il ministro dell'Interno ucraino, Ivan Vyhivskyi, ha riferito, sempre su Telegram, che al momento dell'attacco nel parco c'erano diverse persone tra cui famiglie con bambini, e ha postato le foto di giochi distrutti e un passeggino. (ANSA).