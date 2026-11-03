(ANSA) - ROMA, 03 NOV - I pesanti raid russi nella notte hanno colpito centrali elettriche e sottostazioni in nove regioni, oltre a linee ferroviarie causando la disattivazione di tre centrali. Lo riferisce l'ufficio stampa della società elettrica ucraina Dtek. "La distruzione è ingente. Tre centrali hanno smesso di produrre elettricità", afferma Dtek senza specificare quali. Ma si sa che grandi centrali elettriche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Kharkiv sono state colpite. (ANSA).