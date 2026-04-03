(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Quasi cinquecento droni e missili da crociera hanno attaccato oggi l'Ucraina. Almeno una persona è stata uccisa e altre ferite". Lo ha denunciato su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. "A Obukhiv, un drone si è schiantato contro un edificio residenziale. I terroristi russi colpiscono in pieno giorno di proposito, per massimizzare le vittime civili e i danni. È così che Mosca risponde alle proposte di cessate il fuoco pasquale dell'Ucraina con attacchi brutali. I terroristi russi respingono la diplomazia e gli sforzi di pace. Devono ricevere forti risposte che meritano". (ANSA).